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İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de bir iş yerine gelen silahlı ve maskeli iki zanlı, soygun gerçekleştirdi. İş yerinde bulunanları silah zoruyla etkisiz hale getiren zanlılar, bir miktar para ve iş yerinde bulunan laptopları alarak kayıplara karıştı.

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

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Şişli silah soygun hırsız istanbul

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