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İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE TERS YÖNE GİREN OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADAN YENİ GÖRÜNTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

- Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

- Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

- Kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber: Zeki GÜNAL- Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HAVALANARAK METRELERCE UZAĞA SAVRULDU
Kaza, geçen hafta Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Zincirlikuyu istikametine seyreden bir otomobil sürücüsü, ters yöne girdi. Karşıdan gelen 34 HB 6474 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü, havalanarak metrelerce uzağa savrulması sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerde, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün, dönüşün yasak olduğu yerden ters yöne giriyor. Karşı yönden gelen başka bir otomobil sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Ters yöne giren otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü havalanarak, metrelerce uzağa savruluyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı yeni görüntü
-Kaza anından daha önce geçilen görüntü

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