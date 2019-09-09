İstanbul sokaklarında horonla gönülleri fethediyorlar

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Sosyal medya üzerinden bir araya gelen 1453 Karadeniz Gençlik Birliği üyesi gençler, 1 buçuk yıldır İstanbul sokaklarında her cumartesi ve pazar horon oynuyor.

Sayıları her geçen gün artan ve tulum eşliğinde Karadeniz ezgileri de söyleyen gençlerin etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı 1453 Karadeniz Gençlik Birliği Kurucusu İsmail Cevher, oluşumu ve etkinliklerini AA muhabirine anlattı.

Cevher, bir aile gibi olduklarına işaret ederek, "Ümraniye'de başladık, sonra Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kadıköy, Kartal derken şu an devam ediyoruz. Bizim etkinliklerimiz tamamen ücretsiz. Vanlı, Erzurumlu, Rizeli, Adanalı, Trabzonlu ayrımı yok. Biz onların kültürünü öğrenirken onlar da bizim tulumumuzu, kemençemizi öğreniyor. Her yöreye hitap etmeye çalışıyoruz." dedi.

- Her cumartesi pazar devam ediyor

Sosyal medyanın aile ve arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Cevher, "Burada biz aynı yaylalardaki gibi birebir ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz insanların. Gençlik kolları adı altında onları toplayıp semt semt, ilçe ilçe çeşitli etkinlikler yapıyoruz. 261 gençlik kolları üyemiz var. Bizim geçmişimiz 12 sene önceye dayanıyor. Eskiden 'Kadıköy Horoncuları' derlerdi bize ama 1 buçuk senedir '1453 Karadeniz Gençlik Ailesi' olarak sokaklardayız. İstanbul'u tekrardan fethetmeye hazırız." ifadelerini kullandı.