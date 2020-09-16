HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul sokaklarında ilginç maske manzaraları

İstanbul sokaklarında ilginç maske manzaraları

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla birlikte günlük hayatın alışkanlığı haline gelen maskelerin bir çok modelini sokakta görmek mümkün oluyor. İstanbul’da vatandaşların çoğu tek kullanımlık cerrahi maskeler tercih ediyor bazılarıysa renkli ve desenli maskeler tercih ediyor. Bazı vatandaşlar ise virüsten korunmak için gaz maskesi veya siperliklerle dışarıya çıkıyor. İşte İstanbul sokaklarından ilginç maske manzaraları!

İstanbul sokaklarında ilginç maske manzaraları

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte maske de günlük hayatın yeni alışkanlığı haline geldi. Koruyucu önlem olarak kullanılan maskeler renk ve farklı modellerle de dikkat çekiyor. Dünya virüsle yaşamaya alışmak zorunda kalınca, maskeler de kıyafetin bir parçası oldu. Artık maskenin de modası oluşmuş durumda var.

7bebd6ed-7e5f-4ee4-b796-dee43b2e2c04

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER TEK KULLANIMLIK MASKELER

İstanbul sokaklarında birçok modelde maske takanla karşılaşmak mümkün olsa da en çok kullanılan maske çeşidi ise tek kullanımlık cerrahi maskeler. Farklı ve özel kumaş maskeler de bu süreçte büyük ilgili görse de uzmanlar tarafından virüsten korumak için etkili olmadığı belirtiliyor.

13cc5e0a-f6f1-4182-962d-63c227bf3d1d

GAZ MASKESİ İLE KORUNANLAR DA VAR

Virüsten korunmak amacıyla bir vatandaşın gaz maskesi taktığı görüldü. İstanbul Eminönü’nde bir vatandaşın gaz maskesi taktığı ve onun da üzerine siperlik taktığı fotoğraflara yansıdı. Öte yandan virüsten korunmak için birçok vatandaşın da maskenin üzerine siperlik taktığı fotoğraf karelerine yansıdı.

f8e1a739-c0d7-4544-9825-65c5cc43acd7

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Dehşete düşüren kaza kameradaDehşete düşüren kaza kamerada
En çok hangi marka araba ilanı veriliyor?En çok hangi marka araba ilanı veriliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı evden 10 ton çöp çıktı!
Kapı açılınca öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...
Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü geri manevra yapan araca böyle çarptı
Dehşete düşüren kaza kamerada
Esenyurt'ta pompalı tüfekle sağa sola ateş etti
Esenyurt'ta dehşet! Pompalı tüfekle sağa sola ateş etti
'Süper babaanne' 80 yaşında tarlada ürün topluyor
'Süper babaanne' gençlere taş çıkartıyor
Koronavirüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
Koronavirüse karşı 'parmakmatik' üretti!
'Pes' dedirten görüntü! Sokağın ortasında kutladılar
'Pes' dedirten görüntü! Sokağın ortasında kutladılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.