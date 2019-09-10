İstanbul son 5 yılın zirvesinde... Daha da artış bekleniyor -2

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul son dönemlerin en başarılı performansını gösterdi. Ocak-temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8’lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.

Tarihi yarımada da turist rehberleri tablondan memnun. Rehberler, Ağustos, Eylül hatta Ekim ayında dahi yabancı turist sayısının artacağını belirtiyor.

"360 BİN POLONYALI MİSAFİR SAYISI, SENE SONUNA KADAR 450-460 BİN"

Turist rehberi Volga Kaya, misafirlerinin Polonyalı olduğunu belirterek, “Polonya'dan bu sene oldukça büyük miktarda yolcu geliyor. Bu sene sonuna kadar 400 bini geçecek. Ortalama 200 binlerdeydi. Güven arttıkça, ülke stabil oldukça insanlar geliyorlar. Bizim çalıştığımız pazarlarda büyük artış var. Ağustos ayı yabancı turist sayısında Temmuz'u geçer diye planlıyorlar. 360 bin Polonyalı misafir sayısı, sene sonuna kadar 450-460 bin civarını bulacak" dedi.