MAGAZİN

İstanbul'un sosyetik ismi saati 10 dolara masaj yapıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

Ünlü isim çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurdu...

Bundan yaklaşık 2 yıl önce 4 oğluyla Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede, kendisine yepyeni bir hayat kurdu. .

Bennu Gerede saati 10 dolara masaj yapıyor!

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Sosyetik fotoğrafçı, ilk olarak Balili bir eğitmenin verdiği workshop'a katılıp masaj terapisti oldu..

Sosyetik fotoğrafçı, ilk olarak Balili bir eğitmenin verdiği workshop'a katılıp masaj terapisti oldu..
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Bennu Gerede, şimdi ise "Bu devirde bazen ek gelir kazanmamız şart" diyerek yoga eğitmenliğine başladı..

Bennu Gerede, şimdi ise "Bu devirde bazen ek gelir kazanmamız şart" diyerek yoga eğitmenliğine başladı..
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Bali'de saati 10 dolardan masaj yapan Gerede, yoga eğitmenliği yapmak için de saat başına 15 dolar para kazanıyor....

Bali'de saati 10 dolardan masaj yapan Gerede, yoga eğitmenliği yapmak için de saat başına 15 dolar para kazanıyor....
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Bennu Gerede çocuklarıyla bu evde yaşıyor...

Bennu Gerede çocuklarıyla bu evde yaşıyor...
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Gerede, bu fotoğrafı Instagram sayfasında 'evimin girişi' notuyla paylaşmıştı...

Gerede, bu fotoğrafı Instagram sayfasında 'evimin girişi' notuyla paylaşmıştı...
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