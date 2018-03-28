İstanbul'un sosyetik ismi saati 10 dolara masaj yapıyor!

Bundan yaklaşık 2 yıl önce 4 oğluyla Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede, kendisine yepyeni bir hayat kurdu. .
Bennu Gerede saati 10 dolara masaj yapıyor!
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Sosyetik fotoğrafçı, ilk olarak Balili bir eğitmenin verdiği workshop'a katılıp masaj terapisti oldu..
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Bennu Gerede, şimdi ise "Bu devirde bazen ek gelir kazanmamız şart" diyerek yoga eğitmenliğine başladı..
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Bali'de saati 10 dolardan masaj yapan Gerede, yoga eğitmenliği yapmak için de saat başına 15 dolar para kazanıyor....
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Bennu Gerede çocuklarıyla bu evde yaşıyor...
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Gerede, bu fotoğrafı Instagram sayfasında 'evimin girişi' notuyla paylaşmıştı...
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