İstanbul'un sosyetik ismi saati 10 dolara masaj yapıyor!

Bundan yaklaşık 2 yıl önce 4 oğluyla Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede, kendisine yepyeni bir hayat kurdu. .

Bennu Gerede saati 10 dolara masaj yapıyor!

1 / 13 Sosyetik fotoğrafçı, ilk olarak Balili bir eğitmenin verdiği workshop'a katılıp masaj terapisti oldu..

2 / 13 Bennu Gerede, şimdi ise "Bu devirde bazen ek gelir kazanmamız şart" diyerek yoga eğitmenliğine başladı..

3 / 13 Bali'de saati 10 dolardan masaj yapan Gerede, yoga eğitmenliği yapmak için de saat başına 15 dolar para kazanıyor....

4 / 13 Bennu Gerede çocuklarıyla bu evde yaşıyor...

5 / 13 Gerede, bu fotoğrafı Instagram sayfasında 'evimin girişi' notuyla paylaşmıştı...

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13