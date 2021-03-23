İstanbul Sözleşmesi: AKP kaynaklarına göre, çekilme kararı aylar önce alındı

Asiltürk, Erdoğan'ın ziyaretinden bir süre sonra katıldığı bir televizyon programında, "Bazı AKP'li yetkililerin kendisini ziyaret ederek, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusunu Erdoğan'a iletmelerini" istediğini ifade etti.

AKP içinde de görüş ayrılığına neden olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi tartışması Erdoğan'ın Ocak ayı başında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle yeniden gündeme gelmişti.

Türkiye siyasetindeki sürpriz gelişmelerden birisi geçen Cuma akşamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin ya da kamuoyunda bilinen adıyla "İstanbul Sözleşmesi"ni fesheden kararı oldu.

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuki altyapısını oluşturmak için uzun süre çalışma yürütüldü ve birisi 2016, birisi de 2018'de feshedilen iki sözleşme örnek alınarak, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararı geçen Cuma gecesi işleme konuldu.

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çekilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, iktidarın ayrılma kararını aylar öncesinden aldığı öğrenildi.

Erdoğan'ın da İstanbul Sözleşmesi'nin kalkmasından yana olduğunu da belirten Asiltürk, "İstanbul Sözleşmesi kalkacak" açıklamasını da yapmıştı.

"Karar, Ayasofya ibatede açılmadan önce alındı"

AKP kulislerinden yansıyan İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararı "aylar öncesinden" alındı.

AKP'li üst düzey bir yönetici, İstanbul Sözleşmesi'ni fesih kararıyla ilgili çalışmanın geçen yıl Temmuz ayında; "Ayasofya'nın ibadete açılmasından hemen önce" başladığını ifade etti.

Sözleşmeden çıkışın uzun bir süreç olması ve Avrupa Konseyi'ne kararı bildirim sürecinin nasıl işleyeceği konusunda çalışma yürütülmesi nedeniyle yaşama geçirilmesinin zaman aldığını belirten parti yöneticisi, geçmiş yıllardaki iki örnek karara göre İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sürecinin yürütüldüğünü bildirdi.

Feshedilen iki sözleşme rehber alındı

Edinilen bilgiye göre bu kapsamda 1990'da yürürlüğe giren "Sportif Karşılaşmalarda Seyircinin Şiddet gösterileri ve Taşkınlıklarının Önlenmesi'ne Dair Avrupa Sözleşmesi"ni fesheden 2016 tarihli karar ile 1975 tarihinde onaylanan "Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunması'na Dair Sözleşme"yi fesheden 2018 tarihli kararlar örnek alındı.