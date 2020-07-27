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İstanbul Sözleşmesi: Avrupa Konseyi'nden sözleşmeden çekileceğini açıklayan Polonya'ya uyardı

27.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceklerini açıklayan Polonya'yı uyardı. Polonya hükümetini böyle bir adım atmamaya davet eden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, "Bu, Avrupa'da kadınların korunması konusunda atılan büyük bir geri adım olur" dedi.

İstanbul Sözleşmesi: Avrupa Konseyi'nden sözleşmeden çekileceğini açıklayan Polonya'ya uyardı

Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceklerini açıklayan Polonya'yı uyardı.

Polonya Başbakanı Zbigniew Ziobro, Cumartesi günü yaptığı konuşmada, bu hafta sözleşmeden çekilmek için resmi işlemleri başlatacaklarını açıklamıştı.

Polonya hükümetini böyle bir adım atmamaya davet eden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, "İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmak planını teessüfle karşılıyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu, Avrupa'da kadınların korunması konusunda atılan büyük bir geri adım olur."Sözleşmeye dair yanlış kanılar veya yanlış anlaşılmalar varsa bunları yapıcı bir diyalogla gidermeye hazırız."

Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nin tek hedefinin kadına karşı şiddeti ve ev içi şiddeti azaltmak olduğunu vurguladı.

Hükümetin sözleşmeden çekilme planı Cuma günü Varşova sokaklarında yaklaşık 2 bin kişi tarafından protesto edildi.

Avrupa parlamenterlerinden eleştiri

Avrupa Parlamentosu vekilleri de bu plana tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı grubunun başkan, İspanyol siyasetçi Iratxe Garcia Perez, "Hakları için sokaklara çıkan Polonya yurttaşlarının yanındayım" dedi.

Liberal partilerin oluşturduğu Avrupa'yı Yenile grubunun lideri, eski Romanya Başbakanı Dacian Cioloş da "Muhafazakarlık gösterisi yapmak için İstanbul Sözleşmesi'ne karşı savaş vermeyi bir araç olarak kullanmak, acınası ve üzücü bir adım" dedi.

Evlilik içi tecavüzden kadınların cinsel organlarının dini gerekçelerle kesilmesine kadar kadına karşı şiddeti engelleyen ilk uluslararası ve bağlayıcı sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, Polonya'da 2012'de imzalanmış ve 2015'te yürürlüğe konmuştu.

Zioboro sözleşmenin "Gey ideolojisini meşrulaştırmak isteyen feministler tarafından yaratıldığını" söylüyor.

Fakat sözleşmede eşcinselliğe dair bir ifade bulunmuyor.

Buna rağmen Macaristan ve Slovakya parlamentoları, evliliği heteroseksüel bir birliktelik olarak tanımlayan anayasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle sözleşmenin reddi yönünde oy kullanmıştı.

Zioboro'nun partisi olan Hukuk ve Adalet Partisi, muhafazakar ve Katolik kilisesiyle yakın ilişkileri olan bir parti.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın bu ay kazandığı seçim öncesindeki kampanyasına da eşcinsellik karşıtı söylemler damga vurmuştu.

2011'de Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, aralarında Litvanya ve Türkiye'nin de bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde muhafazakar çevreler tarafından eleştiriliyor.

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