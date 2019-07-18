"İstanbul Sözleşmesi güven verecek hale getirilmeli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, "Ülkemizin 2014 yılında dahil olduğu ve 5 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olan sözleşmenin uygulaması kamuoyuna güven verecek hale getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hamza Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, kadınlara yönelik ve ev içi şiddetin önlenmesi amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı 6284 sayılı kanun uygulamalarında görülen olumsuzluklar ve ailelerin yaşadığı olayların, aile kurumunun geleceği adına kamuoyunda tedirginlik oluşturduğunu belirtti.

Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde dahil olunan söz konusu sözleşmenin 5 yıllık uygulama neticesinde aile yapısının güçlenmediği, buna karşılık aile parçalanmalarının ve aile cinayetlerinin kamuoyunun gündeminden düşmediğinin görüldüğünü aktaran Akbulut, şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesi'nin İslam dünyasında uyarlanabilirliği tartışmalı hale geldi. Bu sözleşme metni içine ustaca yerleştirilen, İslam toplumları için adeta bir truva atı işlevi gören ve bir ideolojinin taşıyıcısı gibi algılanan toplumsal cinsiyet kavramı üzerinde bir mutabakat bulunmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi, 'toplumsal cinsiyet' bakış açısını 6. maddesinde dayatması ve okullarımızda çocuklarımıza bunun anlatılmasını istemesi, aile yapımıza yapılan bir taarruz olarak görülmektedir. Ülkemizin 2014 yılında dahil olduğu ve 5 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olan sözleşmenin uygulaması kamuoyuna güven verecek hale getirilmelidir."