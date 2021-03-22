İstanbul Sözleşmesi: İngiltere'nin onay süreci hangi aşamada, neden gecikme yaşanıyor?

İngiltere, 2012 yılında imzaladığı kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni henüz onaylamış değil. Hükümet, sözleşmenin bazı düzenlemelerinin henüz iç hukuka aktarılmadığını ve bu sürecin tamamlanmasının ardından onaylanacağını söylüyor. İstanbul Sözleşmesi'ne imza atan 45 ülkeden 12'sinde onay süreçleri devam ediyor. Sözleşmenin ilk imzacısı olan Türkiye, Cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çekildiğini açıklarken, Polonya da geçen yıl sözleşmeden çekileceğini duyurmuştu. İngiltere'de ise son dönemde anlaşmanın onay sürecinin tamamlanmasına ilişkin çağrılar artmış durumda. Parlamento'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Uluslararası Antlaşmalar Komitesi, Şubat ayında yaptığı açıklamada onay sürecinde yaşanan gecikmeyi "rahatsız edici" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins, sözleşmenin onaylanmasından "çok memnun olacağını" ancak iç hukukun uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.