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"İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 00:00 | Son Güncelleme

Başakşehir STK Platformu: - "İstanbul Sözleşmesi'nin uygulaması durdurulmalı ve iptal edilmelidir. 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nden vazgeçilmelidir"

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamasının durdurulması ve iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu platformdan yapılan yazılı açıklamada, toplumun temel yapı taşının aile kurumu olduğunun bilinciyle, İstanbul Sözleşmesi'nin, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının, buna ilişkin eğitimlerin ve 6284 Sayılı Kanun'un uygulamasının aile yapısına ciddi zararlar verdiği savunuldu.

Platformun yöneticilere yardımcı olmak, destek vermek ve ortak projeleri gerçekleştirmek için bazı tespitlerde bulunduğu, teklifler yaptığı anlatılan açıklamada, ailenin korunması için her türlü fedakarlığın yapılması gerektiği belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aileyi koruyan bakanlık olduğu bilinciyle çalışması gerektiği vurgulanan açıklamada, devletin evlenmeyi ve nikahlı yaşamayı teşvik eden önlemleri arttırması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, boşanmalardaki artışın önüne geçmek için evlilik öncesi eğitim seminerleri düzenlenmesi gerektiği, şiddetin eğitimle önlenmesinin mümkün olduğu ve evden uzaklaştırma yerine birtakım eğitimler verilmesi gerektiğine işaret edildi.

Türkiye'nin "biyolojik hackleme"nin hedefinde olduğunun bilinciyle hareket edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sözleşmesi'nin uygulaması durdurulmalı ve iptal edilmelidir. 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nden vazgeçilmelidir. 6284 sayılı yasa, kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre yeniden gözden geçirilmeli, yeniden yapılandırılmalıdır. Evden uzaklaştırma tedbirleri kaldırılmalıdır. Taraflar dinlenmeden, deliller sorulmadan masumiyet karinesini ihlal edilerek karar verilmesinin önüne geçilmelidir. Aile içi kavgalarda af müessesi geçerli olmalıdır. Genç yaşta evlendikleri için ceza alan, ancak evlilikleri devam eden, çocukları olan kişilere verilen hapis cezaları kaldırılmalıdır. Evlilik öncesi eğitim kursları zorunlu hale getirilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir İstanbul Sözleşmesi

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