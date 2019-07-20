"İstanbul Sözleşmesi iptal edilmeli"

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamasının durdurulması ve iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu platformdan yapılan yazılı açıklamada, toplumun temel yapı taşının aile kurumu olduğunun bilinciyle, İstanbul Sözleşmesi'nin, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının, buna ilişkin eğitimlerin ve 6284 Sayılı Kanun'un uygulamasının aile yapısına ciddi zararlar verdiği savunuldu.

Platformun yöneticilere yardımcı olmak, destek vermek ve ortak projeleri gerçekleştirmek için bazı tespitlerde bulunduğu, teklifler yaptığı anlatılan açıklamada, ailenin korunması için her türlü fedakarlığın yapılması gerektiği belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aileyi koruyan bakanlık olduğu bilinciyle çalışması gerektiği vurgulanan açıklamada, devletin evlenmeyi ve nikahlı yaşamayı teşvik eden önlemleri arttırması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, boşanmalardaki artışın önüne geçmek için evlilik öncesi eğitim seminerleri düzenlenmesi gerektiği, şiddetin eğitimle önlenmesinin mümkün olduğu ve evden uzaklaştırma yerine birtakım eğitimler verilmesi gerektiğine işaret edildi.