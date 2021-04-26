İstanbul Sözleşmesi kararı AKP'de nasıl karşılandı, kadın örgütleri ne diyor?

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Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile çekildiğini açıkladı.

Kadın ve insan hakları savunucuları ve kadın örgütleri karara tepki gösterdi ve pek çok şehirde eylemler düzenleyerek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri adım atılmasını talep etti.

2011'de imzalanarak 2014'te yürürlüğe giren ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, resmi adıyla Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar yıllar önce başlamıştı ancak hükümet tarafından konunun ele alındığına dair açıklamalar son dönemde geldi.

Bu dönemde, AKP'li kadın milletvekilleri ve partiye yakın kadın isimler zaman zaman konuya ilişkin kaygılarını dile getirerek kamuoyunda sözleşme ile ilgili yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığını, sözleşmenin kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir basamak olduğunu ifade ettiler.