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İstanbul Sözleşmesi kararı AKP'de nasıl karşılandı, kadın örgütleri ne diyor?

26.04.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye geçtiğimiz ay kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnamesi ile çekildi. Peki AKP içinde ve muhafazakar kesimde bu karar nasıl karşılanıyor?

İstanbul Sözleşmesi kararı AKP'de nasıl karşılandı, kadın örgütleri ne diyor?

https://www.youtube.com/watch?v=HNzQkpoFY0g

Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile çekildiğini açıkladı.

Kadın ve insan hakları savunucuları ve kadın örgütleri karara tepki gösterdi ve pek çok şehirde eylemler düzenleyerek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri adım atılmasını talep etti.

2011'de imzalanarak 2014'te yürürlüğe giren ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, resmi adıyla Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar yıllar önce başlamıştı ancak hükümet tarafından konunun ele alındığına dair açıklamalar son dönemde geldi.

Bu dönemde, AKP'li kadın milletvekilleri ve partiye yakın kadın isimler zaman zaman konuya ilişkin kaygılarını dile getirerek kamuoyunda sözleşme ile ilgili yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığını, sözleşmenin kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir basamak olduğunu ifade ettiler.

istanbul'da protestolar

Hükümete yakınlığı ile bilinen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) geçtiğimiz Ağustos ayında yayımladığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermişti. Sözleşmenin feshini takiben yaptığı açıklamadaysa "sözleşmenin toplumsal gerilim öznesine dönüştüğü" ifade edilmişti.

Sözleşmeye karşı çıkanlar, bunun aile yapısına zarar verdiğini ve içindeki bir maddede yer alan 'toplumsal cinsiyet' ve 'cinsel yönelim' ifadesiyle "LGBT propagandası" yapıldığını belirterek sözleşmenin kadına yönelik şiddeti önlemede yetersiz kaldığını söylüyor.

Kadın hakları savunucularıysa İstanbul Sözleşmesi'nin kadına ve tüm hane içi şiddet mağdurlarına yönelik şiddeti önlemede önemli bir araç olduğunu belirtiyor ve fesih kararının bu konudaki mekanizmaların zayıflamasına sebep olacağını ifade ediyor.

Hükümet, sözleşme kaldırılsa da kadına yönelik şiddetle mücadelenin devam edeceğini ve Türkiye'nin mevcut iç hukukunun bu konuda alınacak önlemler için yeterli olduğunu söylüyor.

İstanbul Sözleşmesi kararı AKP içinde ve muhafazakar kesimde nasıl karşılanıyor? Kadın örgütleri ve hak savunucuları fesih kararı hakkında ne diyor?

Haber & Video: Neyran Elden

Grafikler: Osman Kaytazoğlu

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