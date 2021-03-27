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İstanbul Sözleşmesi Kararı Protesto Edildi

27.03.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı protestolar İstanbul ve Ankara’da bu hafta sonu da devam etti

İstanbul Sözleşmesi Kararı Protesto Edildi

Binlerce kadın Cumartesi günü, kadınlara yönelik ve aile içi şiddeti önlemek üzere imzalanan anlaşmadan çekilme kararından vazgeçilmesi için İstanbul’da Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplandı.

Kadınlar, Türkiye’nin anlaşmadan çekilmesiyle güvenliklerinin tehlikeye girdiğini söyledi.

Kadınlar ellerinde “Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Geleceğimizi istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı; ‘’Kadın cinayetleri politiktir’’ sloganları attı.

Karar Ankara'da da protesto edildi

Ankara’da da Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen Ankara Kadın Platformu üyeleri, fesih kararına karşı açıklama yaptı.

“Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” “Kadınlar birlikte güçlü” sloganları atan gruptakilerle emniyet güçleri arasında kısa süreli itişme yaşandı.

Ankara Kadın Platformu, tek bir kadının kirpiğine zarar gelmeyene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, “Tacizin, cinayetin, nefretin önünü açan, kadınları kısıtlayan her türlü kararı reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nin yalnızca kadınlar değil, LBGT bireyleri, çocuklar ve şiddete maruz kalanlar için bir güvence olduğunu söyleyen platform sözcüsü, sözleşmenin devlete sorumluluk yüklediğini ve sözleşmeyi fesheden iktidarın sorumluluktan kaçamayacağını kaydetti.

“Kararınızı tanımıyoruz”

“Bizler her gün ölürken, erkeklerin haklarımız, bedenlerimiz için yerimize konuşmalarından bıktık” diyen Ankara Kadın Platformu üyeleri, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak, “TBMM tarafından onaylanan bir sözleşmeden çıkmak anayasayı gasp etmektir, buradan ilan ediyoruz; kararınızı tanımıyoruz” açıklamasını yaptılar.

Kadına yönelik şiddetin faillerinin cezasızlıkla ödüllendirildiğini ifade eden Ankara Kadın Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi için söylediği “Gireriz, girdiğimiz gibi de çıkarız” sözlerine “Kadın düşmanı politikalarınızı kabul etmiyoruz” diyerek karşılık verdiler.

Dünya Sağlık Örgütü verileri, Türkiye’deki kadınların yüzde 38’nin yaşamları boyunca en az bir kez şiddet gördüğünü ortaya koyuyor. Bu oran Avrupa’da yüzde 25.

Resmi rakamlar olmasa da Türkiye’de kadın cinayetlerinin son 10 yılda yaklaşık üç katına çıktığı dile getiriliyor. Yayınlanan bir rapora göre bu yıl şimdiye kadar 78 kadın, erkekler tarafından öldürüldü ya da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

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