İstanbul Sözleşmesi karşıtı platformdan açıklama: Çekiliyoruz

Platform "artık bu konudan çekildiğini" duyurdu.Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi için geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu, artık "herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağını" açıkladı.

Onursal başkanlığını ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ın yaptığı Türkiye Düşünce Platformu'nun açıklamasında, "En son hazırladığımız İstanbul Sözleşmesi'nin sakıncalı yönlerine dikkat çeken ve yerine kendi değerlerimize uygun bir tasarı öneren raporumuz ile mayınlı alana girdiğimizi fark ettik" denildi.

Açıklamada, "Bu sözleşmeyi hem savunanlarının ve hem de karşısında olanların bundan sonra bir araya gelmeleri mümkün değildir. Türkiye Düşünce Platformu olarak üzerimize risk alarak çözüm için çalıştık fakat hiç bir taraf bu çalışmalara özveri ile yaklaşmadı ve bir dua dahi alamadık. Bu sözleşmenin tarafında ve karşısında olan her iki kesimin çözüm üretemediklerinden gelecekte bunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyacaktır. Biz platform olarak artık bu konudan çekiliyoruz, herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağız çünkü çok yorulduk, yıprandık, yapacağımız diğer hayırlı işlere enerjimiz kalmıyor" ifadesi kullanıldı.