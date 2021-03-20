İstanbul Sözleşmesi nedir? Maddeleri nelerdir?

Son zamanlarda sıklıkla konuşulan İstanbul Sözleşmesi'ni detaylı olarak incelemek isteyenler, İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri hakkında araştırmalar yapıyor. İsmini İstanbul'da imzalanması nedeni ile alan İstanbul Sözleşmesi, 2019 yılının Mart ayında AB ve 46 ülke tarafından imzalanadı. Peki, İstanbul Sözleşmesi nedir? İşte, İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?
İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek amacı ile 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılmıştır. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan sözleşme ilk Avrupa sözleşmesi olma niteliğini taşımaktadır.
İstanbul Sözleşmesi bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından onaylanmıştır.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN MADDELERİ
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI NEDİR?
İstanbul Sözleşmesi’nin birincil hedefi insan haklarını ihlal eden kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önüne geçmektir. Bu sözleşmenin maddeleri daha güvenli ve kadınların, kız çocuklarının şiddete maruz kalmaması için oluşturulmuş en kapsamlı sözleşmedir.
İstanbul Sözleşmesi ile şiddete maruz kalanların korunması ve şiddeti uygulayan tarafların adalet karşısında hesap vermesi temel yapı taşlarından biridir. İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda, erkek çocuklarına doğru davranış biçimlerini aşılamayı, vicdan ve düşünceleri temelden değiştirmeyi hedeflemektedir.
Bunun başlıca nedeni ise kadınlara yönelik şiddetin kökleri, toplumda erkek ve kadın arasındaki eşitsizliğe dayanmakta ve bir hoşgörü ve inkar kültürünün sonucu olarak sürdürülmektedir.