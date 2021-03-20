İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine CHP'den ilk tepki

Kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedildi. Karara CHP'den ilk tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"TBMM’nin açık iradesini yok sayan ve İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca fesheden bu mantığın Türkçesi: 'Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmaya devam etsin ve hatta öldürülsün.' Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve Sözleşmeyi geri getireceğiz!"

TBMM’nin açık iradesini yok sayan ve İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca fesheden bu mantığın Türkçesi: “Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmaya devam etsin ve hatta öldürülsün.”



Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve Sözleşmeyi geri getireceğiz! pic.twitter.com/w1Cqhc2OHg — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) March 19, 2021



