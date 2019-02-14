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İstanbul Sözleşmesi Türkiye Raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer: - "İstanbul Sözleşmesi gereği, taraf devletler kendilerine ait raporları parlamentolarına sunmak ve dağıtmak zorundalar. İstanbul Sözleşmesi Türkiye Raporu'nun açıklanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen halen parlamentoya sunulmadı"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "İstanbul Sözleşmesi gereği, taraf devletler kendilerine ait raporları parlamentolarına sunmak ve dağıtmak zorundalar. İstanbul Sözleşmesi Türkiye Raporu'nun açıklanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen halen parlamentoya sunulmadı." dedi.

Yüceer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Komitesinin (GREVIO) Türkiye Raporu'na ilişkin görüşlerini açıkladı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülke olduğunu anımsatan Yüceer, 2017 yılının başında Türkiye Raporu'nun değerlendirilmeye başlandığını ve 15 Ekim 2018'de de raporun açıklandığını ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmediğini ileri süren Yüceer, "İstanbul Sözleşmesi gereği, taraf devletler kendilerine ait raporları parlamentolarına sunmak ve dağıtmak zorundalar. İstanbul Sözleşmesi Türkiye Raporu'nun açıklanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen halen parlamentoya sunulmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Yüceer, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Komitesi Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Feride Acar'ın yerine eski AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan'ın atanmasını da eleştirdi. Avrupa Konseyinin önerdiği üç ismin de dikkate alınmadan atamanın yapıldığını belirten Yüceer, "İstanbul Sözleşmesi'ni yazan, bu süreçte Türkiye adına müzakereleri yürüten Prof. Dr. Feride Acar'ın yerine AKP'li bir milletvekilinin atanması, bunun ideolojik bir atama olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddete de değinen Yüceer, "Kadına karşı şiddet başta olmak üzere kadın sorunlarında bir arpa boyu yol almadık. Şiddet tüm can yakıcılığı ile devam ediyor. 2028 yılında 440 kadın öldürüldü. Kadınlar maruz kaldıkları cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddeti şikayet edemiyor artık. Şiddet artık sıradanlaştı. Bir ünlünün başına gelmediği sürece kadına yönelik şiddet görülmüyor. Anne olmayan kadın, yarım kadın olarak görülüyor. Kadınların ne giyeceğine, nerede gezeceğine karar veren açıklamalar yapılıyor." dedi.

Basın toplantısında CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadigil Sütlü de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP PM Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer İstanbul Sözleşmesi Türkiye Raporu

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