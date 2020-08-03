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  4. "İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı birçok kardeşimiz hayatta olacaktı"

"İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı birçok kardeşimiz hayatta olacaktı"

03.08.2020 18:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tartışmalar sürerken kadın örgütleri sözleşme uygulanıyor olsaydı birçok kadının şu anda hayatta olacağına dikkat çekiyor.

Peki, sözleşme kadınları nasıl koruyor?Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesini konu alan İstanbul Sözleşmesi, hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge. Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu sözleşme, son aylarda yeniden tartışmaya açılırken, kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre sadece temmuz ayında erkekler tarafından en az 36 kadın öldürüldü, 11 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

Yılın başından bu yana en az 182, 2019’da en az 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Kadın örgütleri sözleşmenin tartışmaya açılması bir yana, tam ve etkin uygulanması için taleplerini yeniliyor.

Peki, İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı kadın cinayetleri önlenebilir miydi?

Kadın hakları savunucuları, "Sözleşme uygulansaydı birçok kardeşimiz hayatta olacaktı" diyor. Sözleşmenin kadınları koruyacak söz konusu maddelerini mercek altına aldık.

©Deutsche Welle Türkçe

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