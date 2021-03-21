İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı protesto edildi: 'Vazgeçmiyoruz'

İstanbul dışındaki kentlerde de çeşitli protestolar düzenlendi. Onlardan biri de Ankara'daydı.

Polis, basın açıklaması ardından Kadıköy sokaklarında yürüyüş yapmak isteyenlere, onları yer yer gruplara bölerek müdahale etti.

Eylemdeki bazı pankart ve dövizlerde "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganı yer aldı.

Türkiye'nin, cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, çok sayıda kadının katılımıyla birden fazla kentte protesto edildi.

Ajanslar, Kızılay'da yürüyüş yapan bir grup kadının basın açıklaması yapmasına izin verilmediğini aktardı.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 200 kadın hakları savunucusu, Kızılay'da bulunan Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek, kararı protesto etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, ellerinde 'Şüpheli kadın ölümlerini durduracağız' ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizlerle Sakarya Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Grup ayrıca, 'Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula', 'Kadın, yaşam, özgürlük' diye slogan attı.

Polis Kızılay'da pek çok noktada barikat kurdu ve megafonla anons yaparak grubun dağılmasını istedi. Grup, basın açıklaması yapamadan dağıldı.

Nar Kadın Dayanışması Üyeleri de AKP Ankara İl Başkanlığı önünde pankart açarak slogan attı.

Kadınlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır, Artvin Hopa ve İzmir'de de yürüyüşler düzenlendi.

Video-haber: Ege Tatlıcı, Fundanur Öztürk, Mahmut Hamsici

