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İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararına Karşı Protestolar Sürüyor

10.04.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi Diyarbakır’da protesto edildi. Yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis izin vermeyince, kadınlar tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirdi

İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararına Karşı Protestolar Sürüyor

Türkiye’nin kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi Diyarbakır’da protesto edildi. Yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis izin vermeyince, kadınlar tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirdi.

HDP Kadın Meclisi ve Özgür Kadın Hareketi isimli grubun organize ettiği eylem kapsamında yürüyüş planlanıyordu. Kadınlar yürüyüş için Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağı’nda bir araya geldi. Kavşakta yoğun güvenlik önlemleri alan polis yürüyüşe izin vermedi. Polis, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grubu ablukaya aldı.

Milletvekillerinin polisle müzakeresi sürerken, kadınlar da tepkilerini alkış ve sloganlarla dile getirdi. VOA Türkçe’ye konuşan kadınlar Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesine tepkiliydi. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, hükümete şiddete karşı tedbir alma çağrısı yaparak, “Biz diyoruz ki erkek zihniyeti iktidarına İstanbul Sözleşmesi’nden değil, kadın yolundan çekilin. Kadınlar hiçbir engelinizi tanımıyor. Kadınların önüne böyle barikatlar kuracağınıza, her gün tacize, tecavüze, istismara uğrayan kadına yönelik tedbirler alın” dedi.

Eylemin katılımcılarından Perihan Ağaoğlu ise İstanbul Sözleşmesi kararının kadınların haklarının gasp edilmesi anlamına geldiğini savunarak, “Sadece Türkiye'ye ait bir sözleşme değil. Ne yazık ki bir şeylerin farkında değiller. Bu sözleşmenin sadece bizim için önemi yok. Bütün ülkelerde bu sözleşme kabul edilmiş. Bundan çekilmek demek kadın iradesinin gasp edilmesi demektir” diye konuştu.

Gülşen Özer ise sözleşmenin kadınlar için savunma anlamı taşıdığını vurgulayarak, “Çekilmeyi doğru bulmuyoruz, kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. Kadına yönelik şiddet fazlasıyla var. Özellikle bir ayda 20 kadının katledilmesini, şiddeti görüyoruz. Bu sözleşme bir savunma idi. Aslında biz kaldırılmasının kadınlara neler kaybettirdiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

Saatler süren müzakereye rağmen kadınların yürümesine izin verilmedi. Bunu üzerine kadınlar tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirdi. Açıklama öncesi Türkçe ve Kürtçe, üzerinde "İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı Gülistan Doku buradaydı", "İstanbul Sözleşmesi bizim biz kazanacağız", "Erkek vuruyor devlet koruyor", "İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir" dövizleri açan kadınlar, şiddeti ve sözleşmeden çekilmeyi protesto etti.

Grup adına açıklama yapan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran kadınların toplumsal yaşamın dışına itilmeye çalışıldığını savundu. Başaran, ”İstanbul Sözleşmesi iktidara sorumluluk yüklüyor, ‘kadınları şiddetten koruyacaksınız’ diyor. Kadınlara bu biçimde abluka uygulayamazsınız. ‘Yaşamın her alanında kadınlara eşit koşullar yaratmak zorundasınız’ diyerek İstanbul Sözleşmesi yetkililere sorumluluk yüklüyor. Ama bu iktidar, sorumluluğunu yerine getirmeyi bırakın her gün türlü türlü yöntemlerle kadınları mücadeleden geri tutmaya, toplumsal yaşamın dışına itmeye çalışıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından alkış çalarak slogan atan kadınlar, olaysız bir şekilde dağıldı.

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