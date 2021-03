İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına tepkiler

Karara, kadın örgütlerinin yanı sıra, sanatçılar da tepki gösterdi. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından "istanbulsozlesmesiyasatir" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Karanlık zihniyetler karanlığı çöktürüyorlar üzerimize. Hayır… İzin yok buna! Karanlık bir zamanı aydınlatacağız o zaman ve gidecekler!" diye yazdı.

Muhalefetin tepkisi

Karara ilk tepki gösterenlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM’nin açık iradesini yok sayan ve İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca fesheden bu mantığın Türkçesi: 'Kadınlar ikinci sınıf vatandaş olmaya devam etsin ve hatta öldürülsün' Size ve tüm kötülüklerinize rağmen biz yaşayacağız ve Sözleşmeyi geri getireceğiz!" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da: "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi'nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan "eril akıl" değil kadınlar olacaktır" söyleminde bulundu.

Geçen hafta milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu da "İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "İnsan hakları eylem planı yapılan ülkeden manzaralar. Bu kez darbe vurulan kadın hakları. Hangi hakka vurmadılar ki?" mesajını paylaştı.