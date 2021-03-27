Kadınlar, "Yaşama hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz" dedi.Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesineyönelik tepkiler bugün de sürdü.

İstanbul'da "İstanbul Sözleşmesi için sokaktayız" sloganıyla eylem düzenleyen kadınlar Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde bir araya geldi.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, "Açıkça söylüyoruz: Ya görevinizi yapın ya da istifa edin, çünkü bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaşama hakkımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden de, tek bir hakkımızdan da vazgeçmiyoruz. Herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana kadar mücadelemizi birlikte büyütmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İrem Kayıkçı, Feride Eralp ve Esil Bayrakçı tarafından okunan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükte ve her satırını uygulatana kadar mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Basın açıklamasında "Daha bu hafta içi, bir gün içinde en az 4 kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmeye harcana çaba, uygulamak için harcansaydı hayatta olabilirlerdi. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamakla yükümlü olduğu halde uygulamayanlar, şiddeti önlemeyenler, cezasız bırakanlar, eşitliği sağlamayanlar bu cinayetlerin suç ortağı" ifadelerine yer verildi.