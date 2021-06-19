İstanbul Sözleşmesini Savunmak İçin Meydana Çıktılar

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun başkanı Gülsüm Kav, “Türkiye gündemi saymakla bilmeyen bitmeyen anayasa ve özgürlük hak ihlali ile dolu. Fakat bu viraj biraz da İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmesi ile dönüldü. O yüzden biz aslında sözleşmeyi savunurken Türkiye’deki diğer anayasa ihlalleri hakkında da bir şey demek istiyoruz, derdimiz sadece kendimiz ile ilgili değil. Sözleşmeden geri çekilmenin hukuki olmadığı iddiasıyla çeşitli davalar açıldı. Biz Danıştay’ın kararını verirken Anayasa’ya kulak vermesini bekliyoruz. Kaldı ki İçişleri Bakanı’nın sözleşmenin feshedilmesi kararı sonrası şiddetin azaldığı iddiası da doğru değil. Bilakis şiddet arttı. Her alanda hak ihlalleri ve şiddet artıyor” dedi.

“Sözleşmeden çekilme sonrası kadınlara karşı şiddet, aile içi şiddet çok arttı”

Önceki gün İzmir’de parti üyeleri Deniz Poyraz’ı bir cinayete kurban veren HDP’liler de ellerinde taşıdıkları Deniz Poyraz’ın resimleriyle Maltepe Meydanı’ndaydılar.

HDP’li Fatma Yeni, “Daha iki gün önce İzmir il binamızda bir kadın arkadaşımız katledildi. Erkek ve devlet şiddetine karşı bugün tepki göstermek için buraya geldik. Bu sözleşmenin kaldırılma fikriyatı yaygınlaştığından beri kadın cinayetleri daha çoğaldı. Örneğin yakinen bildiğim kendi hemşerim vardı bir tane. Göztepe’de bir özel hastanede temizlik işinde çalışıyordu. Eşinden boşanmak istediği için sözünü ettiğim kadın arkadaş katledildi. Eşi tarafından öldürüldü. Cinayetin hatta savaşın bile bir ahlakı vardır. Kadın arkadaş bıçaklarla darp edildi sonra göğsünü ikiye yazmaya çalışmış. Şiddet bu çekilme kararı sonrası daha da fazlalaştı. Maalesef kadınlara karşı şiddet, aile içi şiddet çok arttı” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyeceğiz, bunun için ne gerekirse yapmaya hazırız”