İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında Türkiye'de kadınlardan "Vazgeçmiyoruz" mesajı

İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti.

Kadın hakları savunucuları ve insan hakları örgütlerinin, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için kritik olduğunu vurguladığı anlaşmayı, bu süreçte Avrupa Konseyi üyesi 34 ülke onayladı, Avrupa Birliği'nin yanında 12 ülke de imzaladı.

Türkiye, 2011'de sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak tarihe geçti, ardından 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıldönümünde, sosyal medyada fesih kararına tepki göstermeyi sürdüren kadın hakları örgütleri, bazı siyasi partiler ve kuruluşlar, avukatlar, gazeteciler ve öğrenciler, sözleşmeden "vazgeçmeyecekleri" mesajını paylaştılar.

#İstanbulSözleşmesi10Yaşında ve #Vazgeçmiyoruz, Twitter'da en çok kullanılan etiketler arasında yer aldı.

Kadın hakları savunucuları, son bir yılda yaşanan kadına şiddet vaka sayılarına dikkat çeken, anlaşmanın feshi sonrasında kadına yönelik şiddetin önünün açtığını savunan bazı paylaşımlar da yaptı.