İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu

Sözleşmenin 2014 yılında yürürlüğe girdiğini, 45 devletin bu sözleşmeye imza attığını anlatan Acar, "İstanbul Sözleşmesi, şiddetin ayrımcılıktan kaynaklı olduğunu, ayrımcılığın ise güç eşitsizliği sonucu ortaya çıktığını söylemektedir. Yine sözleşmede şiddet olgusunu yalnız kadına indirgemenin yanlış olacağı kanaati savunuluyor. Siyasette, eğitimde, ekonomide ve bütün alanlarda ayrımcılığa karşı çıkılması öneriliyor." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye raporuna ilişkin komisyona sunumda bulunan GREVIO Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, sözleşmenin Birleşmiş Milletlerin değil Avrupa Konseyinin bir belgesi olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Komitesi (GREVIO) Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, "GREVIO'nun Türkiye raporunda 65 önerinin 23'ünün ivedilikle yapılması öneriliyor. Yapılan tavsiyeler, ulusal normların uluslararası normlara göre değiştirilmesi anlamını taşıyor." dedi.

GREVIO'nun, bir ülke hakkında hazırladığı raporda ilgili ülkenin temsilcisinin etik gereği yer alamadığını, kendisinin de Türkiye'ye dönük raporun yazımı sırasında bulunmadığını anlatan Acar, Türkiye'ye dönük rapor hakkında çok karmaşık bir tablonun bulunduğu sonucunun ortaya çıktığını ifade etti.

- "Kadına şiddete karşı kamu ve özel sektör oldukça aktif"

Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında kamu ve özel sektörün aktif olduğunun belirtildiğini aktaran Acar, raporda mevzuatın uluslararası ölçekte iyi olduğunun belirtildiğini ancak eksiklikler bulunduğunun altının çizildiğini dile getirdi.

Raporda en önemli eleştirinin, İstanbul Sözleşmesi'nin bakış açısının bütünüyle anlaşılmadığı ve benimsenmediği yönünde olduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile kadına yönelik şiddetin bağlantısını kurmak açısından devletin daha etkin olması tavsiyesinde bulunuluyor. Rapora genel olarak baktığımızda 65 önerinin 23'ünün ivedilikle yapılması öneriliyor. Önerilerin ilk 3 yıl içerisinde sonuçlarını beklemektedirler. Başka ülkelerle mukayese edildiği zaman ise ivedilikle yapılması önerilen konular bizde daha fazla. Örneğin, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin, tüm politika ve önlemler nezdinde kabul edilmesini öneriyor. GREVIO temel eksikliği burada görüyor. Raporun birçok bölümünde yargıç ve savcıların, kadınların insan hakları ve kadına yönelik şiddet alanında uluslararası hukuk ve normlarını anlamalarının sağlanmasını istiyor. Bu, Türkiye açısından ciddi bir sorun. Yapılan tavsiyeler, ulusal normların uluslararası normlara göre değiştirilmesi anlamını taşıyor."

Acar, kadına yönelik şiddet konusunda duyarsız davranan devlet görevlilerinin sorumlu tutulmasının, veriye dayalı istatistik takip edilmesinin ve şiddet mağdurlarının her yönden desteklenmesinin devlet eliyle yapılmasının istendiğini sözlerine ekledi.

