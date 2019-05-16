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İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 16:55 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut: - "Üniversitelerde okuyan kız öğrenci oranımızı Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda en iyi ülkeler arasında yer aldığımızı görüyoruz"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Üniversitelerde okuyan kız öğrenci oranımızı Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda en iyi ülkeler arasında yer aldığımızı görüyoruz." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.

Komisyon üyelerini bilgilendiren Karabulut, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın devam etmesi gerektiğini belirterek üniversitelerde çalışan kadın akademisyen oranlarına değindi.

Türkiye'de 98 üniversitede kadın sorunları uygulama ve araştırma merkezi bulunduğunu aktaran Karabulut, "Devlet ve vakıf üniversitelerimizde 23 bin 812 kadın, 23 bin 228 erkek öğretim görevlisi akademisyenimiz mevcut. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 bin 167 kadın, 17 bin 780 profesör bulunuyor. Üniversitelerimizde 18 kadın rektörümüz var. Yine 322 dekandan sadece 16'sı kadın. Tüm dekanlar içerisinde kadınların oranı yüzde 18'dir. Üniversitede öğrencilerimize baktığımızda 4 milyon erkek, 3 milyon 740 bin kız öğrencimiz var. Üniversitelerde okuyan kız öğrenci oranımızı Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda en iyi ülkeler arasında yer aldığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Karabulut, "toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramının kamuoyunda eşcinselliği çağrıştırması nedeniyle "toplumsal cinsiyet adaleti" olarak kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

- "Her ilde kadın izleme merkezi kurulsun"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Sorunları Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle mağdurların kolluk kuvvetlerine müracaatı ve sonrasındaki aşamalarda yaşananlara işaret eden Özvarış, kadın hakları karşısında bir farkındalığın oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Özvarış, her ilde çocuk izleme merkezlerine benzer, kadın izleme merkezlerinin de kurulması önerisinde bulundu.

Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman, şiddetin her geçen gün arttığını ve bunun akademi dünyasında da görüldüğünü ileri sürdü. Şişman, kadınlara karşı sadece fiziksel değil psikolojik ve cinsel şiddetin de uygulandığını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur ise uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşme'sinde geçen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının değiştirilmesinin mümkün olmayacağını kaydetti.

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