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İstanbul Sözleşmesi'nin feshi: 'Devlet kadınları korumak istemiyor'

02.07.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto etmek amacıyla yüzlerce kadın Beyoğlu'daki Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Tünel meydanında bir araya gelen kadınlar "İstanbul Sözleşmesi kararı yok hükmündedir" sloganları attı, kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete dikkat çekti.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi: 'Devlet kadınları korumak istemiyor'

https://www.youtube.com/watch?v=ppTxKoUHo9Y

İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto etmek amacıyla yüzlerce kadın Beyoğlu'daki Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı 1 Temmuz itibarıyla resmileşti.

Tünel meydanında bir araya gelen kadınlar "İstanbul Sözleşmesi kararı yok hükmündedir" sloganları attı, kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete dikkat çekti.

Yürüyüşe geçen kadınlar polis barikatına yaklaştıklarında eylemciler ve polisler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, göstericilere dağılmaları yönünde anons yaptı; ardından biber gazı ile müdahale etti.

İstiklal Caddesi'nden Karaköy Meydanı'na yürüyen eylemciler bir süre daha eylemlerine devam ettikten sonra dağıldı.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'ni 2011 yılında imzalamış ve sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olmuştu. Sözleşme, 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

20 Mart 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Haber & Video: Ege Tatlıcı, Neyran Elden

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