İstanbul Sözleşmesi’nin Temeli Diyarbakır'da Atılmıştı

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi’nin oluşturulması süreci Diyarbakır’da başladı. Eşinden şiddet gören Nahide Opuz’un AİHM’e yaptığı şikayet hem Türkiye’yi ilk kez kadına yönelik şiddet nedeniyle mahkum etti hem de İstanbul Sözleşmesi’ne giden yolu açtı. Diyarbakır’da yaşayan Nahide Opuz 1995’ten sonra eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle yedi kez savcılığa başvurdu. Saldırıların sonuncusu 2002 yılında meydana geldi. Bu kez Opuz’un annesi hedef oldu. Kızının eşyalarını kamyona yükleyip İzmir’e götürmeye çalışan anne, kamyonun içinde koca H.O. tarafından öldürüldü. Tutuklanan koca H.O.’nun yargılanması sürerken, Nahide Opuz, kendisine ve ailesine şiddet uygulayan, tehdit eden kocasını 36 kez şikayet etmesine rağmen koruma verilmemesi nedeniyle, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet etti. Diyarbakır’da görülen davada koca H.O. 26 Mart 2008 tarihinde 25 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırıldı; ancak tahliye edildi. Bu sırada İzmir’e taşınan Opuz savcılığa başvurarak, cezaevinden çıkan H.O.’nun kendisini öldüreceğini söyledi.

Opuz’un avukatları da AİHM’e başvurarak, önlem alınmasını istedi. AİHM başvuruyu “Başvuranın temsilcisi 14 Mayıs 2008 tarihinde AİHM’i, başvuranın eşinin cezaevinden çıktığı ve başvurana yine tehditler yöneltmeye başladığı hususunda bilgilendirmiştir. Başvuranın talebine karşın hiçbir tedbir alınmadığından şikayetçi olmuştur. Bu nedenle AİHM’den, hükümetten yeterli koruma sağlamasını istemesini talep etmiştir. Sekretarya 16 Mayıs 2008 tarihli bir yazıyla başvuranın talebini, görüş almak üzere hükümete iletmiş, makamların alacağı tedbirlerle ilgili olarak AİHM’i bilgilendirmeye davet etmiştir” cümleleriyle kayıtlara geçti. AİHM bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nı uyararak önlem alınmasını istedi. AİHM, 9 Haziran 2009 tarihli kararında Opuz’u haklı bularak, Türkiye’yi mahkum etti. Bu karar, AİHM’in kadına yönelik şiddete ilişkin Türkiye’ye verdiği ilk ceza olarak kayıtlara geçti. AİHM kararında Avrupa Konseyi’nin, ”Aile içi şiddete ilişkin olarak Bakanlar Komitesi üye devletlerin, aile içi tüm şiddet türlerinin ceza gerektiren suç olarak kabul etmelerini, mahkemelerin kurbanları korumak için ihtiyati tedbir alabilecekleri, failin kurbanla temas/iletişim kurmasını veya kurbana yaklaşmasını, kurbanla aynı bölgede oturmasını veya o bölgeye yaklaşmasını yasaklayabilecekleri, alınan tedbir kararlarına uymayanları cezalandırabilecekleri şekilde yetkilendirilmelerini sağlayacak tertipleri almalarını ve kolluk kuvvetinin, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının bu konulardaki davranış tarzlarına ilişkin zorunlu bir protokol oluşturmalarını tavsiye etmiştir” kararına da atıf yapıldı. Bu karar, İstanbul Sözleşmesi’ne de ilham kaynağı oldu.