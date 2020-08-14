İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için mücadeleye devam mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19'uncu kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ne dair mesajları, tartışmalara konan "son nokta” olarak değerlendirilirken, kadın örgütleri sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiriyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme tartışmalarına "son noktayı” koyduğunu belirtti.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusundaki tartışmalarla ilgili konuşmasında aileninin öneme vurgu yapan Erdoğan, aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayacaklarının altını çizmişti. Erdoğan, "Şimdiye kadar oluşan uluslararası külliyatından da istifade ederek tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan’ın kadın ve erkeği eşit gören bir yaklaşım sergilediğini düşünen Güllü, İstanbul Sözleşmesi'nin yerine başka bir metin hazırlanmayacağına inandığını, bu metnin zaten "Türkçeden İngilizceye çevrildiği için tamamen yerli ve milli bir sözleşme” olduğunu söyledi. Güllü, "Yeni bir sözleşme ankara da yapılacak derken aslında 62-84’te bazı düzenlemelerin özellikle yargılama sürecinin devam edeceği konusunda mesajlar aldım” dedi.