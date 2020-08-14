HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için mücadeleye devam mesajı

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için mücadeleye devam mesajı

14.08.2020 23:37 | Son Güncelleme

Kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi’nin zaten “yerli ve milli” olduğunu belirtirken, sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19'uncu kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ne dair mesajları, tartışmalara konan "son nokta” olarak değerlendirilirken, kadın örgütleri sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiriyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeme tartışmalarına "son noktayı” koyduğunu belirtti.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme konusundaki tartışmalarla ilgili konuşmasında aileninin öneme vurgu yapan Erdoğan, aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayacaklarının altını çizmişti. Erdoğan, "Şimdiye kadar oluşan uluslararası külliyatından da istifade ederek tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan’ın kadın ve erkeği eşit gören bir yaklaşım sergilediğini düşünen Güllü, İstanbul Sözleşmesi'nin yerine başka bir metin hazırlanmayacağına inandığını, bu metnin zaten "Türkçeden İngilizceye çevrildiği için tamamen yerli ve milli bir sözleşme” olduğunu söyledi. Güllü, "Yeni bir sözleşme ankara da yapılacak derken aslında 62-84’te bazı düzenlemelerin özellikle yargılama sürecinin devam edeceği konusunda mesajlar aldım” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da Erdoğan'ın sözlerini "Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada adını anmasa da İstanbul sözleşmesinin bu dört temeliyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. ‘Kadın-erkek eşittir dedi, eşit haklara sahiptir' dedi” sözleriyle değerlendirdi.

Kav, İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kav, "Madem yerli ve milli yasalar yapılmak isteniyor, sözleşmenin söylediği diğer temel adımların yasalarını yapalım. Madem bu kadar yerli ve milli çalışmalar da yapmak istiyoruz o zaman şu ana kadar yasalarımıza yansımış olan 6284’ü tam ve etkin uygulayalım” şeklinde konuştu.

DW/HK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bakan Koca'dan önemli görüşme!Bakan Koca'dan önemli görüşme!
Çilek: Faydaları nelerdir?Çilek: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

14 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
14 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ezilerek öldüler
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'
Bir babanın en zor anı! 'Ne olur aç gözlerini'

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Balıkesir'de Kaz Dağları'nda orman yangını
Balıkesir'de Kaz Dağları'nda orman yangını
17 yaşındaki Duygu, erkek arkadaşının evinde hayatını kaybetmişti! Tutuklandı
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Düzce’de şarampole yuvarlanan ambulans alev topuna döndü
Şarampole yuvarlanan ambulans alev topuna döndü
Gaziantep'de düğünde gerginlik! Düğün sahipleri ile vali yardımcısı tartıştı
Vali Yardımcısı ve düğün sahipleri arasında gerginlik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Bakan Koca'dan önemli görüşme!
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 4 kişi tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.