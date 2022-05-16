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İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

16.05.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından araştırılırken, İSKİ 16 Mayıs Pazartesi günü için merak edilen açıklamayı internet sitesi üzerinden yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 16 Mayıs 2022 Pazartesi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü için İSKİ'den yapılan açıklama...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağına dair yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 16 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

16 Mayıs 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 16 MAYIS 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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