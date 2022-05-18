İSTANBUL SU KESİNTİSİ 18 MAYIS 2022 DUYURULARI! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağına ilişkin yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 18 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah,Basınköy Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi

Açıklama : Bakırköy İlçesi Florya-Şenlikköy 800 Mm İsale Hattında Vana Ve Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 17.05.2022 22:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.05.2022 02:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

