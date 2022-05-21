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İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

21.05.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 21 Mayıs Cumartesi günü hangi ilçelerde su kesintisi olacağı, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ 21 Mayıs Cumartesi gününün güncel su kesintisi listesine internet sitesinde yer verdi. Açıklamada Büyükçekmece ile ilgili detaylara da yer verildi. Peki 21 Mayıs 2022 Cumartesi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 21 Mayıs 2022 Cumartesi su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağını merak eden vatandaşlar 21 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinden bu yana araştırma yapıyor. İSKİ İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağına ilişkin listeyi paylaştı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 21 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.05.2022 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece İSKİ
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