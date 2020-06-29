HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul su kesintisi: 29 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul su kesintisi: 29 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul su kesintisi konusu merak konusu. İSKİ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kimi bölgelerde planlı, kimi bölgelerde ise arıza kaynaklı su kesintisi yaşanacak. Su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. Peli bugün İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi programı...

İstanbul su kesintisi: 29 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul su kesintisi programı İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşların su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları nedeniyle paylaşılan listeyle birlikte İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Bu kesintilerin kimi planlı kimi ise arıza nedeniyle yaşanabiliyor. Peki 29 Haziran'da İstanbul su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi programı...

İSKİ İstanbul su kesintisi programı

İlçe: Kartal
Etkilenen Mahalleler: Petroliş Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.06.2020 09:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Cebeci Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29.06.2020 09:10
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
EBA TV canlı yayın | İlkokul, ortaokul, lise Yaz okulu ders programı neleri içeriyorEBA TV canlı yayın | İlkokul, ortaokul, lise Yaz okulu ders programı neleri içeriyor
Atama kararları Resmi Gazete'deAtama kararları Resmi Gazete'de

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrik ne zaman gelecek?

Sayıları her geçen gün artıyor! Marmaris'te 'eşek' sorunu

Ünlü turizm beldesinde 'eşek' sorunu

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme! Diyanet İşleri Başkanı devreye girdi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Koronavirüsü yenen doktor uyardı: Bu işin şakası yok

Koronavirüsü yenen doktor uyardı: Bu işin şakası yok

Karadeniz Sahil Yolu'nda 'çatlak' tehlikesi

Korkutan görüntü! Yolda dev çatlaklar oluştu

EBA TV canlı yayın | İlkokul, ortaokul, lise Yaz okulu ders programı neleri içeriyor

EBA TV canlı yayın | İlkokul, ortaokul, lise Yaz okulu ders programı neleri içeriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.