İstanbul su kesintisi: 29 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

İstanbul su kesintisi programı İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşların su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları nedeniyle paylaşılan listeyle birlikte İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Bu kesintilerin kimi planlı kimi ise arıza nedeniyle yaşanabiliyor. Peki 29 Haziran'da İstanbul su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi programı...

İSKİ İstanbul su kesintisi programı

İlçe: Kartal

Etkilenen Mahalleler: Petroliş Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.06.2020 09:16

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Cebeci Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 29.06.2020 09:10

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



