İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 21 HAZİRAN 2023: Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 21 Haziran 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

Sular ne zaman gelecek? Merak edilen sorunun yanıtı ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ su kesintisi 21 Haziran 2023 Çarşamba günü günü birçok vatandaş tarafından internette araştırma yapmaya başlandı. Peki, 21 Haziran 2023 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?(21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)

İstanbul su kesintisi listesine tıklayarak bulunduğunuz ilçeye ilişkin son durum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlık bir su kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfası:





