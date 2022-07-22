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İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 22 TEMMUZ! Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 22 Temmuz Cuma

22.07.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacağı, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ'den 22 Temmuz Cuma günü için yazılı açıklamada bulunuldu. Peki Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? 22 Temmuz Cuma İstanbul su kesintisi listesi...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 22 TEMMUZ! Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 22 Temmuz Cuma

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı 22 Temmuz 2022 Cuma yani haftanın beşinci gününde; İstanbul'da su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?", "Su kesintisi olan ilçeler hangileri?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 22 Temmuz İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

22 Temmuz Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

22 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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