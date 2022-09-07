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İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 EYLÜL 2022: Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

07.09.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su kesintisi yaşayan kişiler 7 Eylül 2022 Çarşamba günü "sular ne zaman gelecek" sorusunun yanıtını öğrenmek için İSKİ su kesintisi listesini arama motorlarında sorguluyor. İSKİ'den yapılan açıklama merak konusu oldu. Peki, 7 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları....

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 EYLÜL 2022: Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 7 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, Megakent İstanbul'da stanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detayları...

su kesintisi

7 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

7 Eylül 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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