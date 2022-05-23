İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE VE MAHALLELER 23 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler, 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinden bu yana araştırma yapıyor. İSKİ İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağına ilişkin listeyi paylaştı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 23 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...
23 Mayıs Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...
GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2022 02:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti
Okuyucu Yorumları 0 yorum