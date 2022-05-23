İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE VE MAHALLELER 23 MAYIS 2022! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler, 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinden bu yana araştırma yapıyor. İSKİ İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağına ilişkin listeyi paylaştı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 23 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 02:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

