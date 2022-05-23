İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE VE MAHALLELER 23 MAYIS 2022! Sular ne zaman gelecek? İşte 23 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler, 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinden bu yana araştırma yapıyor. İSKİ İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağına ilişkin listeyi paylaştı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, Sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs 2022 Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 23 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Arnavutköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Poyrazköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 10:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 23.05.2022 10:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Mareşal Çakmak Mah,Sanayi Mah,Güneştepe Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 02:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Mareşal Çakmak Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası

Açıklama : Güngören Soğanlı Caddesi Üzerinde 400 Mm İsale Hattında Vana Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 11:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 06:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Kireçburnu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 11:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.05.2022 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Finanskent Mah,Armağanevler Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 23.05.2022 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİLE

Etkilenen Mahalleler : Ulupelit Mah,Oruçoğlu Mah,Bıçkıdere Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 23.05.2022 11:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

