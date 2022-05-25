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İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE VE MAHALLELER 25 MAYIS 2022! Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

25.05.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler 25 Mayıs Çarşamba günü kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullular tarafından merak edildi. İSKİ 25 Mayıs Çarşamba gününün güncel su kesintisi listesine internet sitesinde yer verdi. Açıklamada Şişli ile ilgili detaylara da yer verildi. Peki Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İşte İSKİ 25 Mayıs 2022 Çarşamba su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇE VE MAHALLELER 25 MAYIS 2022! Sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler, 25 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinden bu yana araştırma yapıyor. İSKİ İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağına ilişkin listeyi paylaştı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2022 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 25 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

25 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'su kesintisi' listesine yer verildi. İşte 25 Mayıs Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi olacak ilçe ve noktalar...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

ŞİŞLİ

Etkilenen Mahalleler : Harbiye Mah,Meşrutiyet Mah,19 Mayıs Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 04:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli İSKİ
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