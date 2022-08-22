İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi! 22 Ağustos 2022 sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı: 9 ilçede su kesintisi!

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 9 ilçede su kesintisi olacak. "Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 22 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 9 ilçede su kesintisi olacağı ifade edildi.

22 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 11:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah

Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 11:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 11:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 10:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 22.08.2022 11:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Saray Mah,İnkılap Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 22.08.2022 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

