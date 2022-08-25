İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi 25 Ağustos 2022! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İSKİ'den yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

25 Ağustos 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 2 ilçede su kesintisi olacağı ifade edildi.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

