HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi 25 Ağustos 2022! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı!

İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi 25 Ağustos 2022! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı!

25.08.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ'den yapılan açıklamada Silivri ve Avcılar detayı dikkat çekti. Peki 25 Ağustos 2022 sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi 25 Ağustos 2022! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İSKİ'den yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

25 Ağustos 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 2 ilçede su kesintisi olacağı ifade edildi.

su kesintisi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ

AVCILAR

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralıDüğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı
Vatandaş teyakkuza geçti! Araç park etmek bile yasaklandıVatandaş teyakkuza geçti! Araç park etmek bile yasaklandı
Geçmişi peşini bırakmıyor! Başı bu kez de o fotoğrafla dertte...Geçmişi peşini bırakmıyor! Başı bu kez de o fotoğrafla dertte...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar Silivri İSKİ su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı! Başsavcılığa götürülecek

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

İlginizi Çekebilir

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.