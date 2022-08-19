İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi! 19 Ağustos sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, 19 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Haftanın beşinci gününde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki 19 Ağustos sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

19 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ!

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.08.2022 02:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.08.2022 05:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Maden Mah,Uskumruköy Mah,Zekeriyaköy Mah,Kumköy (Kilyos) Mah,Demirciköy Mah,Gümüşdere Mah,Kısırkaya Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 18.08.2022 21:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

