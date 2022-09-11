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İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 11 Eylül 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

11.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi, 11 Eylül 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle merak konusu olan İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçelere ilişkin açıklamada bulundu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Eylül 2022 Pazar günü İSKİ'den yapılan 'su kesintisi' açıklaması...

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 11 Eylül 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

11 Eylül 2022 Pazar günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin yazılı açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan 'su kesintisi' açıklaması ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

11 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

11 Eylül 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti


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