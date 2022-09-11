İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 11 Eylül 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

11 Eylül 2022 Pazar günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin yazılı açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ'den yapılan 'su kesintisi' açıklaması ve detaylar haberimizde...

11 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

11 Eylül 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



