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"İstanbul Su Kongresi ve Fuarı" tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Üç tarafı su ile çevrili İstanbul, en eski tarihlerden beri su temin mücadelesinin içerisinde olmuştur. Belki tarihine ve zamanına göre en iyi, en ileri çözümleri İstanbul bulmuştur" - "Geçmişte suya kavuşma mücadelesi veren İstanbul, günümüzde kalabalık ve yakın çevresinde su kaynakları az olmasına rağmen önümüzdeki 50 yıl içinde su problemi yaşamayacak bir şehirdir. Bu manada, bugün itibarıyla gerçekten su problemi konusunda en iyi çözümü yakalamış şehirlerden birisidir, İstanbul"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Üç tarafı su ile çevrili İstanbul, en eski tarihlerden beri su temin mücadelesinin içerisinde olmuştur. Belki tarihine ve zamanına göre en iyi, en ileri çözümleri İstanbul bulmuştur." dedi.

İSKİ tarafından organize edilen ve 22 ülke temsilcisinin katılımıyla 11 -13 Ekim'de gerçekleştirilecek "İstanbul Su Kongresi ve Fuarı"yla (İSTSU) ilgili İBB'nin Saraçhanedeki binasında basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'un su konusunda güzel çözümler bulduğunu söyledi.

Dünyanın 3'te 2'sinin su ile kaplı olduğunu ancak bunun yüzde 3'ünün içilebilir konumunda bulunduğunu hatırlatan Uysal, "Dolayısıyla su, dünyada her zaman insanoğlunun karşısına bir problem olarak çıkmıştır. Üç tarafı su ile çevrili olan İstanbul, en eski tarihlerden beri su temin mücadelesinin içerisinde olmuştur. Belki tarihine ve zamanına göre en iyi, en ileri çözümleri İstanbul bulmuştur." diye konuştu.

Uysal, İstanbul'da çok eski tarihlerden itibaren kemerler ve sarnıçlarla su sorununa çözümler getirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul, bu yönüyle insanlık tarihinin, su ile olan, suya kavuşma ve kullanılabilir suyu elde etme mücadelesinde her halde en güzel örneklerin yaşandığı bir şehirdir. 11-13 Ekim tarihleri arasında ve üç gün sürecek organizasyonda, su her yönüyle tartışılacak. Bunu İBB'nin iştiraklerinden İSKİ'miz organize ediyor. Gerçekten geçmişte suya kavuşma mücadelesi veren İstanbul, günümüzde kalabalık ve yakın çevresinde su kaynakları az olmasına rağmen önümüzdeki 50 yıl içinde su problemi yaşamayacak bir şehirdir. Bu manada, bugün itibarıyla gerçekten su problemi konusunda en iyi çözümü yakalamış şehirlerden birisidir, İstanbul."

Uysal, "su" denildiğinde sadece içme suyunun değil, kullanılan ve kirletilen suyun nereye gideceğinin ve o suların içme suları ile çevreye verebileceği zararlarının da akla gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ani iklim değişiklikleri nedeniyle yaşanan sel felaketlerinin içme suyu kaynaklarını kirletmesine engel olunmasının da artık önceden planlanması ve gerekli önlemlerin alınmasının şart olduğunu hatırlatan Uysal, "Biz burada kullandığımız suyun nasıl temizlendiği tartışırken, belki su başka ülkeler arasında diplomatik krizlere neden oluyor. Kongre ve fuarda, bu dahil olmak üzere pek çok konu tartışılacak. Her halde akademik olarak bu coğrafya ve dünyada yaşanan su sıkıntıları konuşulacak. Ayrıca suda kullanılan en son teknolojiler ve şehirdeki genel, kullanılan ve uzaklaştırılan suyun, yönetimi konusunda bilgiler paylaşılacak. Bu manada inanıyorum ki bu su kongresinin İstanbul'a güzel katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Bütün dünyada suyla ilgili yaşanan her türlü sıkıntının konuşulacağını ve çözümlerinin tartışılacağını vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsan ve su ayrılmaz parçalar gibidirler. Su belki de gıdadan daha önceliklidir. İnsanoğlu, belki aç olarak daha uzun süre durabilir ama uzun süre susuz kalırsa yaşayamaz. Onun için su, insan için olmazsa olmazlardandır. Gelecek için su olmazsa olmadır. Gelecek için suyun önümüze problem olarak çıkabilecek noktalarını araştırıp, tartışmak ve ona çözüm üretmek gerekiyor. İnşallah, bu üç gün boyunca bu konu enine boyuna konuşulacak. Yaklaşık 22 ülkeden 3 bini bulan katılımcılar var. Ayrıca İSKİ olarak yazılım teknolojileri konusunda bir yarışma düzenlenecek."

Arap Ülkeleri Su Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Khaldon Khashman da yaptığı konuşmada suyun bölge ve dünya için önemine vurgu yaptı. Khashman, kongre ve fuar organizasyonu nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'ye teşekkür etti.

Toplantıya İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İBB İSKİ Mevlüt Uysal Saraçhane su kongresi

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