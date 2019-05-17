Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O kadar çok dedikodu üretiyorlar ki, tezvirat üretiyorlar ki işimizin bir bölümü bu dedikoduları ve tezviratları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmakla geçmektedir" dedi.

Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nda muhtarlarla toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz sürecinde YSK'ya verilen belgelerin arasında korunması gereken kişisel verilerin İçişleri Bakanlığı tarafından AK Parti'ye verildiği yönündeki soruya karşılık Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Kişisel verilerle ilgili eğer bir suç unsuru ortaya konulmuşsa, eğer böyle bir değerlendirme varsa, kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin. Özellikle CHP'lilerin bu dönem içerisinde yalan tezvirat ve altını çizerek söylüyorum ki dedikodu üzerinden bütün kurumlara yönelik bilerek ve isteyerek saldırıları söz konusudur. Bunu son bir buçuk aylık zaman dilimi içerisinde, duyduklarımız, yapılan dedikodular, tüyler ürpertecek kadar maalesef hepimizi üzmektedir. Bunu da yanlış bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. O kadar çok dedikodu üretiyorlar ki, tezvirat üretiyorlar ki işimizin bir bölümü bu dedikoduları ve tezviratları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmakla geçmektedir. Eğer böyle bir iddia söz konusu ise, bakın biz devlet idare ediyoruz, devletin de nasıl idare edilebileceğini, uzun yıllardan beri bu millete hem de milletin verdiği yetkiyle beraber ifade edip göstermeye çalışan bir hükümet anlayışının temsilcileriyiz."