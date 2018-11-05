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İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de büyü bozduklarını iddia ederek dolandırıcılık yapan 4 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü.

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Sultanbeyli'de bir evde büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım'da ihbar yapıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin Sultanbeyli Orman Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.P., H.P., Z.P. ve S.Ç. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. Şüpheli kadınlar hakkında yapılan detaylı incelemede 20 Ekim'de meydana gelen 2 hırsızlık olayınından aranan kişiler olduğu belirlendi.

4 KADININ TOPLAMDA 30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI VAR

Öte yandan şüpheli kadınlara yönelik yapılan detaylı sorgulamada H.P. isimli kadının 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 32 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Z.P. isimli kadının da 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aranması olduğu ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.P. isimli kadının ise 'Hırsızlık' ile 'Dolandırıcılık' suçlarından aranması olduğu ve 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.C. isimli kadının ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. (DHA)

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istanbul büyücü operasyon

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