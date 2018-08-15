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İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

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