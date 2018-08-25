İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Dehşete düşüren olay Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Emre B. ile ismi belirlenemeyen bir kişi iddiaya göre, alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan dönerciden döner bıçağını alarak, Emre B.'yi kovalamaya başladı. Emre B. cep telefonu bayiine kaçtı. Döner bıçaklı saldırgan da cep telefonu bayine girerek Emre B'ye bıçakla vurmaya başladı.
Saldırgan vatandaşların gözü önünde Emre B.'nin kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı. Eli kesilen Emre B. acılar içinde yardım bekledi. Tüm yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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