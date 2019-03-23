- İstanbul Sultanbeyli’de Aydos Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

IHAAW162858-ASA\/23-03-2019 \n- \u0130stanbul Sultanbeyli\u2019de Aydos Orman\u0131\u2019nda hen\u00fcz bilinmeyen bir sebeple yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130tfaiyenin olay yerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \n23.03.2019 16:28:58 TSI\nNNNNYasak a\u015fk\u0131n b\u00f6ylesi! 'Benden de\u011fil' diyerek DNA testi istedi, \u00e7ocuk \u00f6yle birinden \u00e7\u0131kt\u0131 ki!Endonezya\u2019daki sel felaketinde \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 112\u2019ye y\u00fckseldi13 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk, t\u00fcfekle oynarken arkada\u015f\u0131n\u0131 vurdu
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