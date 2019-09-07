Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - SULTANBEYLİ'nde Özcan Bingöl adlı kişinin ölümüyle sonuçlanan sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı. Olayın iki aile arasında yaşanan bir evliliğin boşanmayla sonuçlanması üzerine başlayan husumet nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi arıyor.

Sultanbeyli, Battalgazi mahallesinde 27 Ağustos'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Bir otomobilin içindekilerle sokaktakiler arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu Özcan B.(35), Cihan B.(27), Abdulbaki K.(26), Zahir K.(36) ve Fesih T.(49) yaralandı. Yaralılardan Özcan Bingöl kaldırdığı hastanede 6 Eylül'e hayatını kaybetti.

KOVALAMACA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayının bazı anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ellerinde silah bulunan kişilerin bir sokağın başına koşarak beyaz renkli bir otomobile doğru ateş ettikleri görüldü. Otomobili yaya olarak kovalayan bu kişilerin bir süre sonra ellerindeki silahla geri dönerek kameranın önünden geçtikleri görüldü.